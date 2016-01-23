Порошенко наполягає на забороні неприйнятних для України ідей федералізму
Президент Петро Порошенко наголошує на категоричній забороні неприйнятних для України ідей федералізму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на загальних зборах уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів асоціації міст України сьогодні у Києві.
Читайте такожЗміни до Конституції виключають прийняття законів про "особливий статус" будь-яких областей - ПорошенкоПорошенко підкреслив, що «соборність означає унітарний устрій держави. Вона передбачає категоричну заборону на імпорт руйнівних та неприйнятних для України ідей федералізму».
В той же час, за словами глави держави, «ми поважали і будемо поважати різноманітність України, специфіку місцевих громад».
«І ця різноманітність насправді не є нашим недоліком. Вона, навпаки, робить нас багатшими і сильнішими», - зауважив Порошенко.