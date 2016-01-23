Порошенко наполягає на забороні неприйнятних для України ідей федералізму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на загальних зборах уповноважених представників органів місцевого самоврядування, членів асоціації міст України сьогодні у Києві.

Читайте такожЗміни до Конституції виключають прийняття законів про "особливий статус" будь-яких областей - ПорошенкоПорошенко підкреслив, що «соборність означає унітарний устрій держави. Вона передбачає категоричну заборону на імпорт руйнівних та неприйнятних для України ідей федералізму».

В той же час, за словами глави держави, «ми поважали і будемо поважати різноманітність України, специфіку місцевих громад».

«І ця різноманітність насправді не є нашим недоліком. Вона, навпаки, робить нас багатшими і сильнішими», - зауважив Порошенко.