Порошенко: "чорної кішки федералізації" у змінах до Конституції щодо децентралізації влади немає

Про це глава держави сказав на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожПайєтт: Україна повинна ухвалити і затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації"Децентралізація зараз користується твердою підтримкою українського народу, і це надзвичайно важливо. І ми нікому не дозволимо ігнорувати цю думку. Нікому не дозволимо оббріхувати, дезорієнтувати, спробувати дестабілізувати суспільство. Якими б намірами не керувалися ті, хто намагається зараз зупинити процес децентралізації, той, хто намагається вставляти палки в колеса...", - наголосив президент.

Порошенко підкреслив, що не потрібно шукати "чорну кішку федералізації" в темній кімнаті, де її немає.

"В мене до вас дуже неприємна новина: цієї «чорної кішки федералізації», загрози державі, в змінах до Конституції немає. І не треба дурити людей", - наголосив Порошенко.