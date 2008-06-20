Крим має кадрові претензії до Ющенка і Тимошенко

Президія Верховної Ради Криму звертається до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням припинити дію законодавчого акту Кабінету міністрів про призначення генерал-майора Миколи ІЛЛІЧОВА на посаду заступника міністра внутрішніх справ України - начальника Головного управління МВС України в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в прийнятій сьогодні заяві Президії парламенту автономії.

Депутати нагадали, що відповідно до Конституції АРК узгодження призначення на посаду начальника кримської міліції і звільнення з цієї посади дає Верховна Рада автономії.

Депутати зазначили, що парламент Криму відмовився узгодити призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду і направив своє рішення прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО і міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, проте Кабмін все ж таки призначив його начальником міліції автономії. Таким чином, вважають кримські депутати, уряд порушив правові основи і гарантії статусу Автономної Республіки Крим і ВР Криму.

У зв`язку з цим Президія парламенту Криму просить Президента припинити акт Кабміну з одночасним зверненням до Конституційного Суду України про його конституційність, або просить В.ЮЩЕНКА зажадати від Кабміну відмінити «незаконно прийнятий акт».

Крім того, Президія ВР Криму вимагає від прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО відмінити акт про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Крім цього, Президія кримського парламенту вимагає від Ю.ТИМОШЕНКО внести подання до Верховної Ради України про звільнення Петра КРУПКА з посади міністра Кабінету міністрів у зв`язку з його висловлюваннями. (У коментарі одному з видань з приводу призначення М.ІЛЛІЧОВА П.КРУПКО, зокрема, заявив, що «якщо узгоджуватимемо питання призначення міліціонерів з місцевими «злодіями в законі», то ми ніколи не налагодимо боротьбу зі злочинністю» - УНІАН.)

На думку депутатів ВР Криму, П.КРУПКО порушив положення статті Закону «Про державну службу», що встановлює норми етики поведінки держслужбовця, а також Загальні правила поведінки держслужбовця. «Знахабнілого чиновника треба відправити у відставку», - заявив кримський віце-спікер Михайло БАХАРЕВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2007 року міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО призначив М.ІЛЛІЧОВА в.о. начальника кримської міліції.

13 червня 2008 року міністр підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України про призначення в.о. начальника кримської міліції М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС України – начальником Головного управління кримської міліції. Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що всі завдання, покладені на М.ІЛЛІЧОВА, виконуються, про що свідчать результати роботи, зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

Міністр внутрішніх справ України також відзначив, що М.ІЛЛІЧОВ працюватиме начальником Головного управління МВС України в Криму, навіть якщо Верховна Рада автономії відмовиться затвердити його призначення.

18 червня Верховна Рада Криму відмовилася узгодити призначення генерал-майора М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Того ж дня Кабмін призначив М.ІЛЛІЧОВА на цю посаду.