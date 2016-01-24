Президент назвав умови, за яких ВР проголосує за зміни до Конституції щодо децентралізації

Президент України Петро Порошенко назвав умови, за яких парламент проголосує за зміни до Конституції в частині децентралізації, серед яких - стале припинення вогню, безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до місць зберігання зброї, відновлення контролю над державним кордоном на першому етапі з боку ОБСЄ, звільнення українських заручників, які утримуються на окупованому Донбасі та в Росії, й вирішення ряду політичних питань.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Голосуванню за Конституцію в частині децентралізації має передувати декілька важливих передумов: припинення вогню і довгий період «повної тиші» - це має забезпечити Росія, і світ має бачити, що це відбувається; повний та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до місць зберігання зброї і ключова позиція – відновлення контролю над державним кордоном на першому етапі з боку ОБСЄ, вони повинні мати безперешкодний доступ до державного кордону, щоб гарантовано припинити завезення до нас іноземних військ та військової техніки», - заявив він.

«Минулого тижня 21 раз місії ОБСЄ було відмовлено у доступі до місць зберігання зброї та до державного кордону. Не буде цього (голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації - УНІАН), поки росіяни не забезпечать ефективну роботу місії, в тому числі контроль над державним кордоном з боку ОБСЄ», - додав президент.

Читайте такожПрем'єр виступає за референдум щодо змін до Конституції

Також, за словами Порошенка, важливою передумовою голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації має бути звільнення заручників, в тому числі і тих, кого незаконно утримують на території Російської Федерації, та вирішення низки політичних питань.