Сьогодні в Любліні відкриють штаб багатонаціональної бригади "ЛитПолУкрбриг"

У Любліні сьогодні відбудеться відкриття штабу багатонаціональної бригади «ЛитПолУкрбриг».

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, з цієї нагоди до Польщі відбув міністр оборони генерал армії України Степан Полторак. У складі спільної делегації Міноборони та Національної гвардії МВС України також присутній командувач Нацгвардії генерал-полковник Юрій Аллеров.

В ході візиту Полторак візьме участь в урочистій церемонії відкриття штабу багатонаціональної бригади у місті Люблін.

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Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2014 р. у Варшаві міністри оборони України, Польщі і Литви підписали договір про створення спільної військової бригади "ЛитПолУкрбриг". Згідно з попередніми домовленостями, загальна чисельність бригади має становити майже 2,5 тисячі військових, з яких з України - 545, з Литви - 650 і з Польщі - 1250. Місце дислокації бригади - польський Люблін.

Бригада створена з метою участі в міжнародних операціях, що проводитимуться на підставі мандата Ради безпеки ООН та рішень уповноважених органів Литви, Польщі та України.

Планується, що перші навчання «ЛитПолУкрбриг» відбудуться у лютому наступного року.

Ідея створення українсько-польсько-литовської бригади протидії кризовим ситуаціям «ЛитПолУкрбриг» виникла ще у 2007 році.