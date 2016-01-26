У Дніпропетровську викрили завербованого в окупованому Криму агента ФСБ (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Дніпропетровська, перебуваючи влітку минулого року в окупованому Росією Криму, був "затриманий за правопорушення" в Ялті.

"В обмін на непритягнення до кримінальної відповідальності він погодився співпрацювати з ФСБ Росії", - повідомляє СБУ.

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Як зазначає спецслужба, агент, що колись навчався у вищому учбовому закладі МВС України, мав шукати проросійськи налаштованих правоохоронців.

Після вербування та підготовки їх планувалося використовувати для розвідувально-підривної діяльності на шкоду Україні.

Слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває слідство.