У Дніпропетровську викрили завербованого в окупованому Криму агента ФСБ (відео)

11:45, 26 січня 2016
Політика
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Служба безпеки України викрила задум російських спецслужб щодо створення у Дніпропетровському регіоні агентурної мережі.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, мешканець Дніпропетровська, перебуваючи влітку минулого року в окупованому Росією Криму, був "затриманий за правопорушення" в Ялті.

"В обмін на непритягнення до кримінальної відповідальності він погодився співпрацювати з ФСБ Росії", - повідомляє СБУ.

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Як зазначає спецслужба, агент, що колись навчався у вищому учбовому закладі МВС України, мав шукати проросійськи налаштованих правоохоронців.

Після вербування та підготовки їх планувалося використовувати для розвідувально-підривної діяльності на шкоду Україні.

Слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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