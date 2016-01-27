У ПАРЄ хочуть позбавити Молдову права голосу

Парламентська асамблея Ради Європи в середу розгляне питання про позбавлення права голосу представників делегації Молдови.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

Комітет ПАРЄ з питань регламенту пропонує накласти дані санкції на Молдову через те, що Кишинів спрямував у Страсбург неповний перелік своєї делегації. З десяти прізвищ (5 членів ПАРЄ, 5 заступників) парламент передав перелік з семи прізвищ (4 члени, 3 заступники).

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При цьому одна з політичних сил, Ліберальна партія, наразі не має жодного представника в ПАРЄ, що є порушенням правил асамблеї.

Примітним і нестандартним є те, що в даному разі порушеними виявилися права... молдавської провладної коаліції. Опозиція має 5 місць в делегації, а влада – лише два.

Проект резолюції, внесений для розгляду ПАРЄ, пропонує позбавити Молдову права голосу від квітня 2016 року, якщо до того часу в Страсбург не буде подано новий склад делегації, що відповідатиме реальному розподілу сил в парламенті.