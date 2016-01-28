Кучма обговорив з представниками Держдепу США виконання Мінських домовленостей
15:39, 28 січня 2016Політика
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Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма обговорив з представниками Державного департаменту США виконання Мінських домовленостей.
Леонід Кучма / УНІАН
Як ідеться на сайті президентського фонду "Україна", Кучма зустрівся з директором з питань планування політики Держдепартаменту США Девідом МакКіном.
"Під час розмови йшлося про перебіг виконання Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
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У бесіді також взяв участь координатор Посольства США в Україні з питань врегулювання ситуації на Донбасі Джон Ордвей.
Зустріч відбулася в Києві.
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