Кучма обговорив з представниками Держдепу США виконання Мінських домовленостей

Як ідеться на сайті президентського фонду "Україна", Кучма зустрівся з директором з питань планування політики Держдепартаменту США Девідом МакКіном.

"Під час розмови йшлося про перебіг виконання Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПитання звільнення полонених досі заблоковано – прес-секретар Кучми

У бесіді також взяв участь координатор Посольства США в Україні з питань врегулювання ситуації на Донбасі Джон Ордвей.

Зустріч відбулася в Києві.