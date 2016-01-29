2 лютого Україну відвідають члени комітету Бундестагу з питань ЄС

Про це УНІАН поінформували у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства ФРН в Україні.

"2 лютого 2016 року в рамках офіційного візиту до Києва прибуде Комітет з питань Європейського Союзу Німецького Бундестагу на чолі з Головою паном Ґунтером Кріхбаумом", - повідомили у посольстві.

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Члени Бундестагу зустрінуться з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, міністром фінансів Наталією Яресько, а також представниками комітетів Верховної Ради з питань європейської інтеграції та у закордонних справах.

За підсумками візиту у посольстві відбудеться прес-конференція.