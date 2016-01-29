2 лютого Україну відвідають члени комітету Бундестагу з питань ЄС
У вівторок, 2 лютого, Україну відвідають члени комітету Бундестагу (нижня палата парламенту Федеративної Республіки Німеччини) з питань Європейського Союзу.
Про це УНІАН поінформували у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства ФРН в Україні.
"2 лютого 2016 року в рамках офіційного візиту до Києва прибуде Комітет з питань Європейського Союзу Німецького Бундестагу на чолі з Головою паном Ґунтером Кріхбаумом", - повідомили у посольстві.
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Члени Бундестагу зустрінуться з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, міністром фінансів Наталією Яресько, а також представниками комітетів Верховної Ради з питань європейської інтеграції та у закордонних справах.
За підсумками візиту у посольстві відбудеться прес-конференція.