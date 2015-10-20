У Бундестазі прогнозують поразку Європи, якщо Україна не проведе реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат німецького Бундестагу від провладної партії «Християнсько-демократичний союз», голова Комітету у закордонних справах Норберт Рьоттген заявив на прес-конференції у Києві.

За його словами, останнім часом ситуація в Україні стала спокійнішою у зв’язку з перемир’ям на Донбасі, й нині фокус уваги переноситься більше на внутрішній розвиток в країні.

Він зазначив, що в Німеччині спостерігають за ситуацією в Україні, зокрема, за темпом проведення реформ.

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«Зараз у Німеччині складається таке враження, що темп проведення необхідних Україні реформ надто низький, і їх результати поки що не дуже видно. Особливо це стосується сфери юстиції і сфери судочинства. Структурна корупція у цих галузях пов’язується з певними особами. Незважаючи, що така критика звучить, зміни не відбуваються»,- сказав Рьоттген.

За його словами, найбільшу увагу на сьогодні викликає тема боротьби з корупцією, зокрема, так звана чиновницька корупція.

«Це починається як суддівського корпусу як цілої групи, так і стосується окремих особистостей, які є у Генеральній прокуратурі України, ці особи називаються також персонально, але, незважаючи на все це, якихось змін тут не відбувається», - додав Рьоттген.

За його словами, у Німеччині панує думка, що якщо Україна досягне успіху у проведенні реформ і боротьбі з корупцією, то це буде і європейський успіх, а якщо Україні не вдасться нічого досягнути, то це також буде і загальноєвропейською поразкою, оскільки в Європі всі розглядають Україну як дуже важливу державу.

«На питання чи буде успішною Україна, чи вона програє, відповідь може бути дана з часом, але необхідно, щоб шлях реформ продовжувався, щоб продовжувалася боротьба з корупцією, тому що інакше вся легітимність нової України буде поставлена під питання», - наголосив Рьоттген.

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Він зазначив, що під час зустрічей з українськими урядовцями, серед іншого, обговорюватиме питання проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

«В Україні існують партії, які не відповідають уявленню в Європі про політичні партії, скоріше, це об’єднання за інтересами, особливо коли політична боротьба відбувається на фоні погіршення ситуації з виплатами зарплат, з рівнем зарплат, з тривалістю життя», - додав Рьоттген.