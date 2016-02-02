Уряд звітує про закупівлю більше 4 тисяч одиниць озброєння та техніки для ЗСУ

Про це йдеться у тексті поданого урядом до Верховної Ради звіту про хід і результати виконання програми діяльності у 2015 році, схваленого урядовим розпорядженням від 1 лютого 2016 р. № 57-р.

"Зокрема, це модернізовані літаки та вертольоти, обладнання для літаків та вертольотів, безпілотні авіаційні комплекси, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, спеціалізовані броньовані та вантажні автомобілі, броньовані артилерійські катери, артилерійські гармати, переносні протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети до них, стрілецька зброя різного призначення, радіолокаційні станції, засоби інженерного озброєння, контрбатарейні станції, засоби радіоелектронної боротьби, радіотехнічні засоби, засоби топогеодезичного і навігаційного забезпечення, пристрої радіомоніторингу систем зв’язку, засоби нічного бачення, тепловізійні і оптичні засоби прицілювання, засоби розмінування тощо", - йдеться у документі.

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Також зазначається, що за результатами проведених державних випробувань (дослідної експлуатації) протягом 2015 року було прийнято на озброєння (постачання) ЗСУ 18 нових зразків озброєння та військової техніки.

Силами і засобами ремонтно-відновлювальних органів ЗСУ та державних підприємств відремонтовано понад 34 тис. одиниць озброєння та військової техніки.

"У 2015 році війська отримали близько 98,6 тис. бронежилетів та 99,6 тис. кевларових шоломів, 336,4 тис. комплектів літніх польових костюмів, 310 тис. пар черевиків з високими берцями, 216,7 тис. утеплених курток, 122,7 тис. костюмів захисту від води, 100,7 тис. спальних мішків. Запроваджено нові стандарти медичного забезпечення. Налагоджено лікування та реабілітацію поранених у лікувальних закладах МОЗ та за кордоном. Понад 6 тис. учасників антитерористичної операції охоплені Програмою медико-психологічної та соціальної реабілітації", - наголошується у звіті уряду.