У Дніпропетровську БТР протаранив трамвай (фото)
17:56, 29 січня 2016Суспільство
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Сьогодні у Дніпропетровську на площі Островського БТР-3Е, що належить військовій частині №3036 Національної гвардії України, зіткнувся з трамваєм.
У результаті аварії травмовано водія трамвая / 056.ua
Як повідомила УНІАН прес-офіцер патрульної поліції Дніпропетровська Василина Трохимович, ДТП сталося після 14-ти годин.
В результаті пригоди травмований водій трамвая, яку госпіталізували у лікарню.
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Причини надзвичайної події з'ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, раніше під Мар'їнкою перекинувся БТР, одна людина загинула, шестеро постраждалих доставлені в госпіталь Красноармійська.
Фото: 056.ua
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