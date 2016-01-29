У Дніпропетровську БТР протаранив трамвай (фото)

17:56, 29 січня 2016
Суспільство
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Сьогодні у Дніпропетровську на площі Островського БТР-3Е, що належить військовій частині №3036 Національної гвардії України, зіткнувся з трамваєм.

трамвай / 056.ua

Як повідомила УНІАН прес-офіцер патрульної поліції Дніпропетровська Василина Трохимович, ДТП сталося після 14-ти годин.

В результаті пригоди травмований водій трамвая, яку госпіталізували у лікарню.

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Причини надзвичайної події з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Мар'їнкою перекинувся БТР, одна людина загинула, шестеро постраждалих доставлені в госпіталь Красноармійська.

Фото: 056.ua

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