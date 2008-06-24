Яценюк узявся розрулювати ситуацію в Раді

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує розробити і ухвалити консолідуючий закон про внутрішню і зовнішню політику держави на період до 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та заступником лідера фракції БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Українська держава не може бути заручником політичних амбіцій тих чи інших політиків. За його словами, важливо вийти на консолідуюче рішення, яке б дозволило вийти у новий сесійний період виключно з узгодженим порядком денним і узгодженими пропозиціями, які підтримують як фракції коаліції, так і фракції меншості.

Голова ВР зазначив, що цією метою варто ухвалити консолідуючий документ – законопроект про внутрішню і зовнішню політику держави до 2010 року.

«Було б логічно, щоб це був той консолідуючий акт, який би передбачав чіткий план реформ і чіткий план розвитку держави», - сказав він.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, мова повинна йти про макроекономічну стабілізацію, підвищення соціальних стандартів та здійснення економічних реформ.

При цьому, наголосив він, розгляд усіх питань, що викликають суперечності у парламенті, має бути відкладений.

Голова ВР також зауважив, що відповідний закон має підтримати весь парламент, а не тільки його частина. Крім того, у розробці цього документу, зазначив він, мають взяти участь Кабінет міністрів, Президент та всі фракції.