Тимошенко каже, що її на "політичний хук" не візьмуть
17:38, 24 червня 2008Політика
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Прем`єр обіцяє захистити коаліцію
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє не допустити руйнування демократичної коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом у Львівській облдержадміністрації.
«Я хочу сказати, що вони нас так просто на політичний хук не візьмуть», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами лідера БЮТ, її команда захистить усі досягнення демократії за останні 3,5 роки.
Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не дасть можливості «підкилимовим» проектам реалізовуватися в політиці.
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