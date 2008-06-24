Тимошенко каже, що її на "політичний хук" не візьмуть

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє не допустити руйнування демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з адміністративно-господарським активом у Львівській облдержадміністрації.

«Я хочу сказати, що вони нас так просто на політичний хук не візьмуть», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, її команда захистить усі досягнення демократії за останні 3,5 роки.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не дасть можливості «підкилимовим» проектам реалізовуватися в політиці.