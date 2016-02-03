Порошенко проводить зустріч з Абромавичусом - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в Адміністрації президента, зазначивши, що наразі жодних деталей не розголошують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра.

Міністр наголосив, що ключовою причиною його звільнення став конфлікт із заступником голови фракції «БПП» Ігорем Кононенком.

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«У мене і моєї команди немає бажання бути ширмою для відвертої корупції або підконтрольними маріонетками для тих, хто хоче в стилі старої влади встановити контроль за державними грошима. Я не хочу їздити в Давос, зустрічатися з іноземними інвесторами і партнерами і розповідати їм про наші успіхи, тоді як за моєю спиною вирішуються якісь питання в інтересах окремих людей, - сказав міністр. - Ці окремі люди мають імена. І одне ім'я я все-таки хочу назвати. Це Ігор Кононенко. Як представник політичної сили, яка висунула мене на посаду міністра, останнім часом він зробив дуже багато для того, щоб заблокувати мою роботу і роботу моєї команди».