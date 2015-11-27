У Донецькій області перейменували Першотравневий район: "Оппоблок" від голосування утримався

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Читайте такожУ Слов'янську затримали "орденоносця Новоросії" (фоторепортаж)

"Вітаю усіх жителів колишнього Першотравневого району на півдні Донеччини! Сьогодні сесія районної ради прийняла рішення перейменувати район на Мангушський, від назви районного центру. Опоблок у повному складі відмовився піднімати руки. Обійшлися й без них", - написав Жебрівський і додав, що "Мангуш в перекладі з грецького означає "білий птах" і для місцевої громади має символічне значення".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки».

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, встановлюється обов'язок перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки і т. п.

Читайте такожУ Чернівцях перейменували півсотні вулиць

Зокрема, згідно із законом, місцеві органи влади у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом в установленому порядку повинні здійснити демонтаж пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-33 років в Україні та політичних репресій, особам, які займали керівні посади в Компартії, вищих органах влади і управління СРСР, РРФСР, інших радянських республік (за винятком осіб, діяльність яких була значною мірою пов'язана з розвитком української науки і культури), працівників радянських органів держбезпеки, подій, пов'язаних з діяльністю Компартії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьбі проти учасників руху за незалежність України у XX столітті.