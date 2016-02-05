У ВР розпочалася зустріч лідерів фракцій коаліції із Яценюком

Про це УНІАН повідомив депутат із фракції “Народний фронт”.

В ході зустрічі передбачається обговорення питань щодо можливого переформатування уряду та щодо змін в коаліційній угоді, сказав співрозмовник агенства.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні голова Верховної Ради Володимир Гройсман анонсував зустріч керівників фракцій коаліції з прем'єр-міністром.

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За його словами, необхідна “відверта розмова” про те, що було зроблено, які були досягнення і недоліки. Крім того, Гройсман наголосив, що потрібно сформувати план дій для виходу із ситуації, в якій сьогодні знаходиться країна.

“Я думаю, що ми здатні це зробити. Сьогодні у нас відбудеться розмова за участю прем'єр-міністра в рамках керівників фракцій коаліції. Я думаю, що абсолютно справедливо, коли уряд був сформований саме в цьому парламенті і саме цей парламент знайде вихід із цієї ситуації”, - сказав Гройсман.