У Міноборони Росії заявили, що відмовилися від переговорів з НАТО щодо "воєнної ситуації в Україні"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов повідомив журналістам у Москві.

Він заявив, що «днями голова Військової ради НАТО генерал П. Павел виступив фз критикою Росії щодо її нібито неготовності відновлювати контакти з Альянсом». «Від Альянсу надійшов запит про проведення телефонної розмови між генералом П. Павелом і начальником Генштабу збройних сил РФ генералом армії Валерієм Герасимовим. Основною метою розмови була заявлена «необхідність перевірки каналів оперативного зв'язку», також були запропоновані до обговорення питання, що стосуються військової діяльності по обидва боки кордонів, порядку врегулювання інцидентів між ЗС РФ і ОЗС НАТО, воєнної ситуації в Україні, виконання Мінських угод та діяльності ОБСЄ в Україні», - сказав Антонов.

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Він відзначив, що «всі необхідні технічні можливості для підтримання контактів між військовим керівництвом НАТО та РФ давно створено, апробовано і ніколи не переривалися – у Москві присутня місія зв'язку НАТО, у Брюсселі працюють наші офіцери. Вважаємо, що для перевірки цих каналів зв'язку достатньо контактів на рівні фахівців». Інші теми, запропоновані НАТО, для російського військового відомства неактуальні, «розмова заради розмови нам нецікава», - сказав Антонов.

«Припускаємо, що заклики «поспілкуватися по телефону» потрібні для того, щоб покласти відповідальність за кризу в наших відносинах лише на російську сторону», – вважає Антонов.