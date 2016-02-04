У Росії вважають, що конфлікт в Україні виник через бажання Заходу змусити Київ зробити вибір "з нами або проти нас"

Про це він сказав італійському журналу «Лімес» від 4 лютого 2016 року.

"Українська криза – не випадковість, а прояв системних проблем, які за останні два десятиліття накопичилися у загальноєвропейських справах і в міжнародних відносинах у цілому", - зазначив Лавров.

За його словами, «безпрецедентна можливість приступити після закінчення «холодної війни» до будівництва Європи без розділових ліній, що спирається на принципи неподільності, безпеки і широкого співробітництва, була упущена».

"Незважаючи на наші наполегливі заклики, а також взяті на найвищому рівні зобов'язання в рамках ОБСЄ і Ради Росія-НАТО працювати над створенням спільноти безпеки, верх на Заході взяла лінія на нестримне розширення на схід контрольованого євроатлантичними структурами геополітичного простору. І на європейському континенті, і в інших регіонах світу широко використовувалася практика втручання у внутрішні справи, нав'язування, в тому числі силовим шляхом, іншим народам рецептів перетворень. Всі ці проблеми, як у дзеркалі, відобразилися у ситуації в Україні", - додав Лавров.

Він заявив, що "ми не раз попереджали про контрпродуктивність спроб змусити Київ зробити штучний вибір – "з нами або проти нас", між розвитком співробітництва на Сході чи на Заході".

"На жаль, до нас не прислухалися. Унаслідок організованого в лютому минулого року державного перевороту стався колапс української державності, а ультранаціоналісти, які захопили владу, розв'язавши криваву братовбивчу війну, поставили країну на межу розколу", - сказав він.

За його словами, анексія Криму стала реакцією на зміну влади в Києві.

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"Волевиявлення населення Криму, яке в ході референдуму висловилося за проголошення незалежності України і возз'єднання з Росією, стало лише реакцією на ці події. У цьому зв'язку абсурдні спроби поставити під сумнів вибір кримчан, зроблений у повній відповідності до норм міжнародного права...Розвиток ситуації на Донбасі наочно показав, яка доля могла чекати жителів півострова, якби він не повернувся до складу Росії. Жодна ціна тут не може бути занадто високою", - стверджує Лавров, відповідаючи на запитання, чи враховувала Москва, яку геополітичну, економічну та іміджеву ціну доведеться заплатити за анексію Криму.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, оприлюдненій 9 грудня 2015 року, йдеться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України становить як мінімум 9 тис. 98 осіб і ще майже 21 тис. були поранені.