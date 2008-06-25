1111 баранів віддадуть життя за перемогу турків у півфіналі Євро-2008

Глава Федерації футболу Туреччини Хасан Доган в якості жертви пообіцяв зарізати 1111 баранів у разі перемоги національної команди в півфінальному матчі Євро-2008 із збірною Німеччини. Зустріч відбудеться сьогодні в швейцарському Базелі.

Доган відзначив, що турецька збірна має проблеми у зв`язку з травмами і дискваліфікацією гравців. Перед матчем з німцями у розпорядженні наставника команди Фатіха Теріма залишилися тільки 14 футболістів.

Доган також виступив із зверненням до уболівальників з проханням мирно святкувати можливий успіх і не вступати в зіткнення з німецькими фанатами, повідомляє DPA. Нагадаємо, під час святкування перемоги над Хорватією у в 1/4 фіналу Євро-2008 помер житель турецького міста Газіантеп. Він одержав смертельне поранення в результаті святкової стрілянини з вогнепальної зброї.

Букмекери вважають турецьку команду безумовним аутсайдером майбутнього півфіналу. Гравці на біржі ставок оцінюють вірогідність виходу турецької команди у фінал менш ніж в 20 відсотків.

Лента.ру