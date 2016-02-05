Консультативна місія Євросоюзу визначила 5 пріоритетів роботи в Україні

16:51, 05 лютого 2016
Політика
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Консультативна місія Євросоюзу визначила 5 пріоритетів роботи в Україні зі створення сектора громадської безпеки.

ZN.UA

Про це на брифінгу заявив новий голова Консультативної місії Євросоюзу Кястутіс Ланчінскас, передає кореспондент УНІАН.

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"Одне з головних завдань України - створити сектор цивільної безпеки, який би був ефективним та мав підтримку громадськості. Для досягнення цієї мети ми визначили для себе 5 пріоритетів роботи в Україні. Розмежування повноважень та обов'язків серед установ сектору цивільної безпеки, робота поліції з громадою, громадський порядок, кримінальні розслідування та управління персоналом", - зазначив Кястутіс Ланчінскас.

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