Консультативна місія Євросоюзу визначила 5 пріоритетів роботи в Україні
16:51, 05 лютого 2016Політика
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Консультативна місія Євросоюзу визначила 5 пріоритетів роботи в Україні зі створення сектора громадської безпеки.
Одне з головних завдань України - створити сектор цивільної безпеки / ZN.UA
Про це на брифінгу заявив новий голова Консультативної місії Євросоюзу Кястутіс Ланчінскас, передає кореспондент УНІАН.
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"Одне з головних завдань України - створити сектор цивільної безпеки, який би був ефективним та мав підтримку громадськості. Для досягнення цієї мети ми визначили для себе 5 пріоритетів роботи в Україні. Розмежування повноважень та обов'язків серед установ сектору цивільної безпеки, робота поліції з громадою, громадський порядок, кримінальні розслідування та управління персоналом", - зазначив Кястутіс Ланчінскас.
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