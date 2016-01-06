Глава вільнюської поліції очолить в Україні місію ЄС з реформування правоохоронних органів - ЗМІ

Як повідомляє DELFI, до кінця січня він планує виїхати з Литви до України.

"Я виграв конкурс на заміщення посади керівника місії Європейського Союзу в Україні. Це консультативна місія. Ми будемо надавати допомогу Україні в реформуванні правоохоронних органів: поліції, прикордонних органів та інших", - сказав Ланчінскас.

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Водночас, відзначив він, 7 січня Комітет політичної безпеки ЄС, що складається з послів ЄС, ще має затвердити призначення.

Ланчінскас також повідомив, що відбір складався з трьох етапів: на першому кандидати направляли свої резюме, у другий етап пройшли шість кандидатів. Вони були запрошені до Брюсселя на інтерв'ю з приймальною комісією.

"На третьому етапі залишилося два кандидати - я і представник Чехії. Потім відбулася бесіда з верховним представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні. Через п'ять днів після цієї розмови я отримав повідомлення, що вибір упав на мене", - сказав він.

На запитання, чи написав він вже заяву про звільнення з поліції, Ланчінскас відзначив: "Поки що ні. Я з нетерпінням чекаю рішення Комітету, тоді напишу. Якщо рішення буде позитивним, то 1 лютого мені вже треба бути в Києві. Контракт терміном на 1 рік. Якщо все піде добре, він може бути продовжений на строк до 3 років".