Абромавичус збирає пакет документів з доказами зловживань для НАБУ

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я зараз справами міністерства практично не займаюся. Я займаюся тим, що збираю пакет документів, щоб в понеділок піти в НАБУ і передати його. У мене, у інших є достатньо фактажу..., принесемо документи й по держпідприємствах", − зауважив Абромавичус.

Він додав, що суспільство не довіряє правоохоронним органам і судовій системі, й висловив надію, що НАБУ зможе розслідувати надані факти об'єктивно.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив про своє звільнення з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. Пізніше, президент Петро Порошенко написав, що міністр економіки Абромавичус повинен залишитися працювати в уряді. Звістка про те, що він йде з посади викликала негативну реакцію західних партнерів України, а також ключових кредиторів.