Судді Конституційного Суду склали присягу

Судді Конституційного Суду України склали присягу з трибуни Верховної Ради України.

Таким чином, з сьогоднішнього дня роботу Конституційного суду розблоковано.

До присяги приведено 3 суддів призначених 14 листопада 2005 року Президентом України, 5 суддів – призначених з’їздом суддів 3 листопада та 5 суддів призначених сьогодні за квотою Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддями Конституційного Суду за квотою парламенту було обрано Марію МАРКУШ, Анатолія ГОЛОВІНА, Михайла КОЛОСА, В’ячеслава ОВЧАРЕНКА та Петра СТЕЦЮКА.

3 листопада 2005 р. сьомий з`їзд суддів України обрав п`ять суддів Конституційного Суду України: В’ячеслава ДЖУНЯ, Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Анатолія ДІДКОВСЬКОГО, Ярослава МАЧУЖАКА і Василя БРИНЦЕВА. Шостий суддя КС - Андрій СТРИЖАК - був обраний на шостому з`їзді Суддів України 27 грудня 2004 року.

15 листопада Президент своїми указами призначив Володимира КАМПО, Віктора ШИШКІНА і Дмитра ЛИЛАКА суддями КС.