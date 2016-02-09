Ситник не відкидає, що буде оприлюднено фрагмент відеозапису допиту Абромавичуса

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

За словами Ситника, допит Абромавичуса фіксується повністю з використанням відеозапису.

"Я не виключаю того, що цей відеозапис, можливо, буде частково продемонстрований публічно для того, щоб зняти різні політичні спекуляції щодо цього кримінального провадження", - заявив Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка та Адміністрації президента.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.

Раніше сьогодні Ситник заявив, що допит Абромавичуса продовжиться завтра, 10 лютого.

За його словами, зараз проходить детальний допит заявника у справі.