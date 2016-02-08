Луценко: Три фракції не бачать Яценюка прем'єром, у коаліції - політична криза

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам за результатами зустрічі представників фракцій коаліції з прем'єром.

"На жаль, мушу засвідчити, що маємо вже стовідсотково оформлену політичну кризу коаліції і коаліційного уряду", - заявив Луценко.

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Він зазначив, що фракція "Народний фронт" ультимативно говорить лише про прем'єра Яценюка. "З іншого боку, тепер уже три фракції ультимативно говорять про прем'єра не Яценюка", - підкреслив Луценко.

Крім того, він зауважив, що сьогоднішня заява лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка означає, що "у потенційного прем'єр-міністра Яценюка немає голосів для проведення законів".

"Це означає повномасштабну політичну кризу. І це означає, що прем'єр-міністр, Кабінет міністрів, парламент мусять знайти вихід з цієї ситуації”, - наголосив лідер фракції "БПП".

Він уточнив, що проти Яценюка як прем'єра виступають “Батьківщина”, “Самопоміч” та Радикальна партія.

Водночас фракція "БПП", за словами Луценка, жодного разу ультиматумами не говорила, а намагається знайти вирішення цієї ситуації для того, щоб "цей рік у країні працювали найняті народом депутати та уряд".

"Ми вважаємо, що в України найдорожчий ресурс - час. І відпускати на чергову виборчу кампанію щонайменше півроку тільки для того, щоб дві фракції помінялися місцями у своїй чисельності, немає жодного сенсу", - зауважив лідер фракції "БПП".

Так, підкреслив Луценко, на сьогодні фактом стало те, що "в уряду Яценюка немає 226 голосів для прийняття важливих законів".

Луценко наголосив, що всі мають відмовитися від "шантажу" і "ультиматумів" і шукати спільну мову щодо побудови країни, а не про те, як "утриматися всім на своїх позиціях".

"БПП", зазначив він, готова працювати з Яценюком, хоч це і "не легко і не завжди ефективно". "Але ми вважаємо, що це можливо в разі радикального оновлення Кабінету міністрів. Але, на жаль, сьогодні інші фракції заявили про те, що вони такого шляху не бачать. І кількість депутатів у цих фракціях означає, що коаліція недієздатна, якщо вони не голосують", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ляшко заявив, що Радикальна партія виходить з переговорного процесу з фракціями коаліції "у зв'язку з відмовою влади сформувати нову коаліцію та уряд".