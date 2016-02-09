МВС оскаржить в апеляційному суді рішення за позовом Тягнибока до Авакова

Про це заявив директор департаменту юридичного забезпечення МВС Денис Горбась, повідомляє прес-служба міністерства.

У МВС звертають увагу, що рішення Печерського суду поки не набрало законної сили. Відомство планує його оскаржити після отримання повного тексту рішення.

За словами Горбася, Печерський суд м. Києва задовольнив позовну заяву Тягнибока до МВС і його глави Арсена Авакова частково. Зокрема, недостовірними були визнані лише окремі уривки фраз міністра внутрішніх справ, проголошені ним на брифінгу в МВС 31 серпня минулого року. У зв'язку з цим судом винесено рішення про необхідність проведення брифінгу для спростування вказаних фраз.

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Горбась зазначив, що на сьогоднішній день судом було проголошено лише вступну і резолютивну частину рішення, тож мотиви, якими керувався суд, стануть відомі трохи згодом.

За словами керівника підрозділу МВС, позиція представників відомства в суді полягала в тому, що судження, висловлені на брифінгу, були оціночними. На переконання правників МВС, міністр внутрішніх справ України у тій частині виступу, де, на думку позивачів, було поширено недостовірну інформацію, не давав твердження про конкретні факти, а давав свою критичну політичну оцінку діям окремих політиків, зокрема – і лідера політичної партії "Свобода" Тягнибока.

Директор Департаменту юридичного забезпечення нагадав, що відповідно до чинного законодавства, оціночні судження не можуть бути спростовані і не підлягають доведенню. Печерський суд столиці частково погодився з позицією представників правоохоронного відомства.

"Ми свої переконання продовжуватимемо відстоювати в суді апеляційної інстанції", – зазначив Горбась.

Як повідомляв УНІАН, суд зобов’язав Авакова cпростувати звинувачення на адресу Тягнибока в організації зіткнень біля Ради 31 серпня