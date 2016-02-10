Торгпред України Микольська не готова відкликати заяву про відставку, подану слідом за Абромавичусом

Про це вона сказала в ефірі «UA:Перший».

«Я б поки не говорила про те, що ми відкликаємо або не відкликаємо свої заяви. Про свої пропозиції я заявила. Я сподіваюся, що Кабмін і міністри, які формують позицію, це врахують. І це питання досягнення консенсусу за участю президента як гаранта, коаліції і уряду», - сказала Микольська.

При цьому вона підкреслила, що не є політиком, але виступає за розподіл повноважень між гілками влади. На її думку, сьогодні вкрай важливо вибрати курс, взяти відповідальність і рухатися обраним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання як можна швидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра став системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції «Блок Петра Порошенко», в особливості Ігоря Кононенка, втрутитися у роботу міністерства. Абромавичус заявив, що не бажає бути «ширмою» для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

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Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Максим Нефьодов і торговий представник України Наталія Микольська.

Заява Абромавичуса спровокувала новий виток політичної кризи в Україні і дала привід говорити про відставку всього Кабінету прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. У той же час сам Яценюк закликав не розхитувати ситуацію в країні та в разі наявності голосів поставити питання відставки уряду у ВР. Поки це питання не стоїть на порядку денному роботи парламенту.

Як очікується, 16 лютого Кабмін відзвітує перед парламентаріями про роботу за 2015 рік.

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