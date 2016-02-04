Заступник Абромавичуса, що подав у відставку: професіоналам зв'язують руки і не дають працювати

Про це він заявив журналістам у четвер.

«Я б хотів підкреслити, що це системна проблема, і вона не пов'язана з прізвищами або партіями. Це проблема того, що професіоналам зв'язують руки і не дають працювати. Для мене посада не самоціль. Якщо я не можу проводити реформи, значить, настав час змінювати правила гри або залишати посаду і йти», - сказав Нефьодов.

При цьому він звернув увагу, що прагнення покинути пост - це не «гра».

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«Мова не йде про те, що ми хочемо всидіти на двох стільцях або ведемо якусь гру. Немає сенсу працювати технократом тоді, коли результату досягти не можна. Перекладати листочки - це точно зайве. Я можу принести країні більше користі і в іншій іпостасі», - підкреслив Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання якомога швидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його уходу з поста міністра став системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції «Блоку Петра Порошенко», в особливості Ігоря Кононенка втрутитися у роботу міністерства. Абромавічус заявив, що не бажає бути «ширмою» для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Максим Нефьодов і торговий представник України Наталія Микольська.