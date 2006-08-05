Нашоукраїнці можуть відмовитися від посад міністрів

Новопризначений міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ не виключає, що може відмовитись від своєї посади в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Р.ЗВАРИЧ зауважив, що сьогодні він є міністром юстиції, але він не може стверджувати, що він ним залишиться і надалі, оскільки в новопризначеному уряді не витримана система стримувань і противаг.

Як говорять джерела з «Наша Україна», подібні рішення можуть прийняти і інші нашоукраїнці, які стали сьогодні міністрами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР затвердила склад нового Кабінету міністрів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Зокрема членам нового уряду від “Нашої України” стали:

міністр культури Ігор ЛІХОВИЙ;

міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО;

міністр у справах сім`ї, дітей та молоді Юрій ПАВЛЕНКО;

міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА;

міністр юстиції Р.ЗВАРИЧ.