Нашоукраїнці можуть відмовитися від посад міністрів
Про це кажуть джерела в НУ
Новопризначений міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ не виключає, що може відмовитись від своєї посади в уряді.
Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Р.ЗВАРИЧ зауважив, що сьогодні він є міністром юстиції, але він не може стверджувати, що він ним залишиться і надалі, оскільки в новопризначеному уряді не витримана система стримувань і противаг.
Як говорять джерела з «Наша Україна», подібні рішення можуть прийняти і інші нашоукраїнці, які стали сьогодні міністрами.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР затвердила склад нового Кабінету міністрів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Зокрема членам нового уряду від “Нашої України” стали:
міністр культури Ігор ЛІХОВИЙ;
міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО;
міністр у справах сім`ї, дітей та молоді Юрій ПАВЛЕНКО;
міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА;
міністр юстиції Р.ЗВАРИЧ.