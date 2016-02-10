Печерський суд Києва розпочав розгляд звернення адвокатів щодо звільнення Корбана з-під варти (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, звернення подав до суду один з адвокатів Корбана Ігор Барсученко.

Адвокат просить суд прийняти рішення про негайне звільнення лідера «УКРОПа» з-під варти, оскільки, на його думку, рішення судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса про взяття Корбана під вартою не набуло чинності, а відтак Корбан вже два тижні утримується під вартою незаконно.

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Після початку судового засідання прокурори попросили перерву для ознайомлення із заявою адвоката. Після цього суд оголосив перерву на 30 хвилин.

Також адвокати заявили, що звернулися до Печерського суду ще з однією скаргою про звільнення Корбана через незадовільний стан його здоров'я.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляції 5 січня.