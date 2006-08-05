Янукович зустрічався з Луценком

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про узгодженість з Юрієм ЛУЦЕНКОМ рішення про його призначення міністром внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомив журналістам на брифінгу після закриття першої сесії парламенту п’ятого скликання.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що це рішення було узгоджено з Президентом України. Він також зазначив, що вчора зустрічався з Ю.ЛУЦЕНКОМ. «Мені здалося, що ми один одного зрозуміли», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Якщо ми будемо стояти на букві закону і не будемо політизувати ту чи іншу посаду, то ми досягнемо нашої мети – плідної роботи для суспільства», - додав він.

На уточнююче запитання журналістів, чи давав згоду Ю.ЛУЦЕНКО на його призначення, В.ЯНУКОВИЧ сказав, «так, він давав».

Як повідомляв УНІАН, у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України повідомили, що з 4 серпня Ю.ЛУЦЕНКО перебуває на лікарняному, а обов’язки керівника цього відомства виконує заступник міністра Петро КОЛЯДА.

20 липня ц.р. Ю.ЛУЦЕНКО заявляв, що ні за яких умов не працюватиме в Кабінеті міністрів, якщо його очолить лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

“Я дійсно не буду членом Кабміну через ЯНУКОВИЧА, якщо таке політичне горе станеться в нашій країні”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас він зазначив, що це стало можливим, «бо таке волевиявлення громадян, до якого доточили зраду лідера однієї з політичних сил».

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що В.ЯНУКОВИЧ як громадянин України може обирати і бути обраним, але він особисто не працюватиме під його керівництвом, оскільки це суперечить його політичним принципам. Він підкреслив, що проінформував про це Президента.