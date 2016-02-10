В Одесі заарештували підозрюваного у замаху на криворізького активіста Штефана і його помічника

Як зазначає прокуратура Одеської області, вона здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство двох осіб 24 січня біля готелю в провулку Полуничному в Одесі.

«Наразі затриманому громадянинові повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомили в прес-службі.

Як з'ясувалося під час розслідування, напередодні замаху між підозрюваним і постраждалим виник конфлікт на побутовому ґрунті.

«Подія жодним чином не пов'язана з політичною діяльністю одного з постраждалих», - наголосили в прес-службі.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, підозрюваний – місцевий житель, раніше був судимий - відбував покарання у виправній колонії.

В свою чергу, як повідомиляє відділ комунікацій Головного управління поліції в області, 42-річний зловмисник уже дав свідчення.

Переглядом запису з відеокамери встановлено, що 24 січня двоє людей вийшли з готелю й зупинилися, щоб пропустити автомобіль. Після того, як машина проїхала, до чоловіків підійшов невідомий із собакою, дістав із кишені куртки пістолет і вистрілив у постраждалих, після чого пішов у напрямку вулиці Педагогічної.

Було встановлено, що постраждалі приїхали до Одеси на відпочинок на власному автомобілі й оселилися в готелі, розташованому в згаданому провулку.

За словами правопорушника, напередодні скоєння злочину він, рухаючись на своєму автомобілі, не зміг роз'їхатися з машиною, в якій перебували постраждалі. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого постраждалі нібито погрожували чоловіку зброєю.

«Наступного дня, повертаючись додому після вигулу собаки, він зустрів цих громадян біля готелю й зробив постріли з пістолета, який раніше нібито знайшов. Свій вчинок він пояснив тим, що боявся агресії з їхнього боку. Після скоєння злочину пістолет зловмисник викинув у сміттєвий контейнер», - розповіли у відділі.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в Одесі невідомий важко поранив із вогнепальної зброї Штефана і його помічника. Поліцейські встановили, що постраждалі вийшли з готелю в Полуничному провулку, до них підійшов невідомий із собакою і почав стріляти. Вогнепальні поранення дістали двоє жителів Кривого Рогу – 1980-го і 1987-го років народження. Стріляли з пістолета калібру 9 мм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.15 (замах на злочин) і ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

У громадській організації вважають, що замах на життя Штефана пов'язаний винятково з його суспільно-політичною діяльністю.