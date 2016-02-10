Пайєтт - Яценюку: Ми горді підтримувати тих, хто відданий справі будівництва нової України

Джефрі Пайєтт підкреслив, що він пишається тим, що США долучилися до допомоги в створенні Національної поліції України, зокрема, виділивши понад 20 млн доларів на підтримку формування патрульної поліції: «Мої колеги кажуть, що це чи не найкраще витрачені Штатами гроші на закордонну підтримку – в сенсі практичного результату і впливу на життя громадян».

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Посол зазначив, що на підтримку Нацполіції та Національної гвардії та прикордонної служби США планують виділити ще додатково 25 млн доларів, а також продовжувати співпрацю з Міністерством юстиції.

Також Джефрі Пайєтт звернувся до Глави Уряду Арсенія Яценюка: «Ми горді підтримувати тих, хто відданий справі будівництва нової України».

У засіданні взяли участь Надзвичайні та Повноважні посли держав-учасниць Групи семи, членів Європейського Союзу і Глава місії Європейського Союзу в Україні Кястутіс Ланчінскас.

«Я волію бачити документальний фільм, ніж постійний політичний трилер України: буде уряд, чи не буде уряду. Я хочу побажати на 2016 рік перехід радше на документальний жанр у творчості України», - сказав Надзвичайний і Повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук 10 лютого на засіданні спільної колегії Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції «Від нової поліції до нової юстиції та безпеки громадян», де були презентовані майбутні реформи у відомствах.

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Посол зазначив, що канадські тренери після співпраці з новою українською поліцією зазначають про великий потенціал молодих поліцейських: «Це великий потенціал, який може бути утривалений і зреалізований подальшою послідовною роботою».

Роман Ващук запевнив у подальшій підтримці урядових реформ з боку Канади.