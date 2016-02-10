Рада зобов’язана звернути увагу міжнародної спільноти на порушення Росії у вирішенні кризи на Донбасі - Фріз

Як йдеться в повідомленні партії "Блок Петра Порошенка" (БПП), проект постанови №4046, від 10.02.16, автором якого є депутат фракції БПП, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, а також співавтори народні депутати Ірина Геращенко та Марія Іонова.

Читайте такожПорошенко назвав падіння рубля ціною, яку платить агресор за безвідповідальні дії

Як зазначила автор проекту постанови, Росія продовжує грубо порушувати міжнародні домовленості по врегулюванню кризи на Донбасі.

"9 лютого 2016 року СБУ представила у Києві чергові докази використання Російською Федерацією представників російської групи Спільного центру по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Сході України для ведення розвідки, надання військово-технічної допомоги бандитським формуванням у зоні проведення антитерористичної операції, сприянню їх підготовки та участі у проведенні терористичних актів проти Збройних сил України та мирного населення", – зазначила Ірина Фріз.

За її словами, наслідком такої розвідувальної діяльності російських військових є постійні обстріли військових Збройних сил України та мирного населення у зоні проведення антитерористичної операції.

"Це свідчить про те, що Російська Федерація постійно застосовує нові форми гібридної війни проти України", – наголосила Ірина Фріз.

Народний депутат нагадала, що Верховна Рада, відповідно до її конституційних обов’язків, має право виступити від імені українського народу стосовно засадничих питань зовнішньої політики держави.

"Відтак, український парламент зобов’язаний звернути увагу міжнародної спільноти на грубі порушення домовленостей по врегулюванню кризи на Донбасі зі сторони Російської Федерації", – сказала народний депутат.

"Ухвалення цього документу сприятиме забезпеченню збереження суверенітету та територіальної цілісності України", – висловила переконання Ірина Фріз.