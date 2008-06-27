Регіоналам шкода, що міграція крабів припала на період відставки Тимошенко

БЮТ готується відновити чисельність коаліції, вигнавши Ігоря Рибакова із парламенту, пише Українська правда. На думку видання, водночас це має стати виховним заходом для інших перебіжчиків.

Так, на 30 червня, нібито, заплановано секретний з`їзд БЮТ з порядком денним про позбавлення Рибакова мандату. За відсутності закону про імперативний мандат, легалізувати рішення з`їзду блок Тимошенко спробує, керуючись... однією з ухвал Конституційного суду, яка випала з поля зору громадськості.

Минулого року, нагадує видання, КС виніс на своєму засіданні ухвалу про відмову у відкриття провадження за зверненням, підписаним 45 депутатами від антикризової коаліції. Вони оскаржували укази Ющенка про розпуск парламенту. Конституційний суд відмовився розглядати це питання. КС аргументував тим, що 8 з 45 підписантів подання уже не були депутатами за рішенням з`їзду БЮТ, який анулював їх мандати як перебіжчиків. Тобто КС, фактично визнав законність рішень з`їзду блоку Тимошенко про позбавлення депутатства за невиконання рішень керівних органів БЮТ. І хоча це було виписано не в регулятивній, а в мотивувальній частині вердикту КС, для юристів Тимошенко головним є сам прецедент.

До того ж в пригоді Тимошенко, яка старанно вибудовує перешкоди на шляху своєї відставки, може стати мимовільна допомога нардепів з інших фракцій. Зокрема, регіоналів, яких, зауважує видання, у найвідповідальніший момент в парламенті просто може не виявитися в достатній кількості.

"Війна війною, а дайвінг у Баренцовому морі за розкладом. Ніхто не здатен посунути сезон міграції крабів на тиждень вперед чи назад, щоб він не припадав на період відставки Тимошенко", - поділився з планами на відпустку один з регіоналів.