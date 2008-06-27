Мороз про інфляцію, Конституцію, Кучму, Ющенка і спеціального прокурора

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ вважає, що парламенту необхідно прийняти як конституційний закон про відповідальність за порушення Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, з такою ініціативою О.МОРОЗ виступив напередодні святкування Дня Конституції.

«Одних можновладців змінюватимуть інші, й при цьому ніхто не несе відповідальності за те, що робилося в країні при їх правлінні. Сьогодні на 1000 гривень подорожчав споживчий кошик… Інфляція зростає, ціни на газ ростуть… А нам говорять: ви не бачите, що жити стало краще?! Тому необхідно ввести жорсткі, навіть жорстокі норми відповідальності урядовців за ті діяння, що вони творили, будучи при владі», - впевнений екс-спікер Верховної Ради.

О.МОРОЗ нагадав, що протягом 12 років блокуються закони про спеціальні слідчі комісії, про спеціального прокурора й спеціального слідчого, які дозволяли б притягати до відповідальності й на практиці реалізувати механізм відставки тих, хто порушує закони та Конституцію.

«Проте ці закони блокував КУЧМА, а зараз уже ЮЩЕНКО двічі ветував їх», - сказав лідер соціалістів.

О.МОРОЗ вважає, що прийшов час говорити про відповідальність політикуму.

Він навів приклад ухвалення Конституції 1996 року, коли парламент зміг піднятися над розбіжностями й амбіціями, прийнявши Основний Закон.

«Леонід КУЧМА тоді теж шукав можливості зробити президентську владу монопольною, контролювати ВР, але навіть він не дозволяв собі таких конституційних порушень, як сьогодні ЮЩЕНКО», - взазначив лідер соціалістів.