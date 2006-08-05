Луценко має публічно пояснити, чому став міністром в уряді Януковича

Один із членів парламентської фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК впевнений, що Юрій ЛУЦЕНКО повинен публічно пояснити, чому він погодився залишитись міністром внутрішніх справ в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

Зокрема, на запитання, чи повинен Ю.ЛУЦЕНКО виконати свою обіцянку про відставку з посади міністра внутрішніх справ, якщо прем’єр-міністром буде обрано Віктора ЯНУКОВИЧА, М.КАТЕРИНЧУК відповів: “Будь-які публічні заяви політиків - це їхня позиція. Я думаю, що Ю.ЛУЦЕНКО повинен зараз виступити і заявити, чому він змінив свою позицію». «Напевно, -припустив М.КАТЕРИНЧУК, - у нього були вагомі причини».

Водночас народний депутат вважає “дуже дивним” відсутність Ю.ЛУЦЕНКА вчора в урядовій ложі парламенту при призначенні нового складу Кабміну. «Це дуже дивно, що не було міністра на засіданні ВР, яка призначає склад Кабінету Міністрів. Це дуже дивно, що він міністр при ЯНУКОВИЧУ, розуміючи, що його можуть прибрати більшістю голосів через певний час, оскільки він (Ю.ЛУЦЕНКО) почне жорстко діяти, я впевнений, виконуючи наказ Майдану «Бандитам тюрми», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.