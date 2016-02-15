"Сталінські репресії тривають": Україна відреагувала на плани окупантів у Криму заборонити Меджліс

Про це прес-секретар МЗС Мар'яна Беца написала в Twitter.

"Сталінська політика проти кримських татар продовжується. Вимагаємо від РФ як окупаційної влади негайно припинити репресії", - заявила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, у Криму представники окупаційної влади вирішили подати позов до «Верховного суду республіки» про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові.