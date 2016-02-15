"Сталінські репресії тривають": Україна відреагувала на плани окупантів у Криму заборонити Меджліс
18:11, 15 лютого 2016Політика
5281 0
У Міністерстві закордонних справ України назвали намір окупаційної влади Криму заборонити Меджліс кримськотатарського народу продовженням сталінських репресій.
Сталінська політика проти кримських татар продовжується, заявили в МЗС / Фото УНІАН
Про це прес-секретар МЗС Мар'яна Беца написала в Twitter.
"Сталінська політика проти кримських татар продовжується. Вимагаємо від РФ як окупаційної влади негайно припинити репресії", - заявила Беца.
Читайте такожРФ готує тотальні репресії проти кримських татар під виглядом боротьби з тероризмом - Чубаров
Як повідомляв УНІАН, у Криму представники окупаційної влади вирішили подати позов до «Верховного суду республіки» про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter