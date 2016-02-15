Україна в ООН: РФ розгорнула у Криму 23-тисячне угруповання і готує об'єкти для зберігання ядерної зброї

Про це заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, повідомляє "Крим.Реалії".

«Незаконна окупація і подальша мілітаризація в Криму загрожують не тільки далекосяжними наслідками Чорноморського регіону, а також південній Європі, північній Африці і Близькому Сходу. Події в Сирії – переконливий доказ цього», – сказав він у ході виступу на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН з питання дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

Читайте такожУ Клімкіна заявили про підготовку міжнародних переговорів щодо деокупації Криму

«Особливу небезпеку викликає розгортання потенційних носіїв ядерних боєголовок на судах і бойових літаках, а також намір Росії переобладнати інфраструктуру об'єктів для зберігання ядерної зброї, що залишилася в Криму від СРСР», – підкреслив Єльченко, додавши, що Росія розгорнула у Криму угруповання в «понад 23 тисячі людей, сотні бойових танків, БТР, БМП, десятки систем берегової стрільби».

Читайте такожПрем'єр Туреччини підтримав приналежність окупованого Криму Україні