Ющенко передасть Алієву шкільний автобус "Богдан"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав робочій візит до Азербайджанської Республіки.

Як повідомляв УНІАН, програмою візиту заплановані зустріч Президента України В.ЮЩЕНКА та Президента Азербайджанської Республіки Ільхама АЛІЄВА у форматі віч-на-віч, також відбудеться зустріч президентів у розширеному складі.

Планується, що глави двох держав ознайомляться з майданчиком та проектом нової будівлі комплексу Посольства України в Азербайджанській Республіці у місті Баку.

Президент України візьме участь у церемонії передачі шкільного автобуса "Богдан" українського виробництва в подарунок благодійному фонду ім.Гейдара Алієва, заснованому дружиною Президента Азербайджанської Республіки пані Міхрібам АЛІЄВОЮ.

Президенти України й Азербайджану візьмуть участь у церемонії відкриття пам`ятника Тарасові Шевченку, висадять дерева біля пам’ятника.

Після цього вони візьмуть участь у відкритті Днів української культури в Азербайджані.

Наступного дня, 1 липня, В.ЮЩЕНКО відбуде з Баку до грузинського міста Батумі, де візьме участь у третьому саміті ГУАМ.