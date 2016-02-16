Транзитна війна: ЄС вивчає ситуацію у сфері транспортних перевезень між Україною та Росією

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у вівторок в Європейській Комісії.

"ЄС наразі оцінює складну ситуацію стосовно транспортування між Україною і Росією. ЄС знаходиться у постійному контакті з Україною з низки питань, включаючи російські заходи, намагаючись додатково прояснити ситуацію", - зазначили в ЄК.

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Разом з тим, в Єврокомісії наголосили, що будь-які заходи, які "впливають на торгівлю, повинні обговорюватися на двосторонньому рівні між торговельними партнерами".

Як повідомляв УНІАН, Росія повністю призупинила на своїй території транзит вантажних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні у відповідь на блокування громадськими активістами в 10 регіонах України російських вантажівок.