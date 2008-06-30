Ющенко та Алієв знайшли схожі підходи до газових питань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до наступного енергетичного самміту між Україною та Азербайджаном буде підготовлено ряд проектів регіонального співробітництва

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що протягом літнього періоду до Азербайджану приїдуть регіональні делегації високого рівня, які розроблятимуть регіональні проекти спільно із своїми азербайджанськими колегами.

Говорячи про двосторонні відносини в цілому, В.ЮЩЕНКО наголосив, що вони є стабільними і мають особливий статус.

Він підкреслив, що відносини розвиваються динамічно як в торговельній, інвестиційній, енергетичній, так і в гуманітарній сферах.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що обговорюється сьогодні і питання співробітництва в сфері газотранспортної системи України.

«Україну декілька тижнів тому відвідала висока азербайджанська делегація, були досягнуті протокольні домовленості щодо співробітництва в цій сфері. Іншими словами, йде нормальна робота», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

В свою чергу І.АЛІЄВ наголосив, що сьогодні обговорювався широкий спектр двосторонніх відносин, питання регіональної безпеки.

«Ми маємо схожі підходи до рішення цих питань», - сказав він.

Говорячи про енергетичну співпрацю І.АЛІЄВ висловив сподівання, що на Бакинському самміті будуть ухвалені серйозні рішення.

Обидва президенти наголосили на важливості регіонального співробітництва, в тому числі в рамках ГУАМ та інших міжнародних регіональних утвореннях.