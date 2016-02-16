Журналіст опублікував правки, які фактично позбавляють сенсу закон "Про запобігання корупції"

Журналіст Денис Бігус опублікував перелік правок, які були внесені з голосу депутатом Денисенком прямо перед голосуванням за повернення електронного декларування.

Список журналіст оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, вказавши, що в переліку можуть бути дрібні неточності:

- декларування фінансових зобов'язань тепер починається з цифри або у 2 (по паперовій версії) або 3 (по версії з голосу) рази вище. Зі 100 або 150 мінімумів відповідно;

- декларування витрат підняли з 20 до 100 мінімумів;

- декларування готівки і банківських коштів підняли з 50 до 100 мінімумів;

- членів сім'ї переформулювали так, що залишилися тільки чоловіки/дружини та діти;

- в декларації більше не вказується місце фактичного проживання, тільки реєстрація;

Читайте такожКасько: В ГПУ панує корупція та кругова порука, а ключові посади обіймають послідовники Пшонки

- можна не вказувати вартість майна, якщо воно не є джерелом доходу;

- відповідальність - з 2017 року;

- декларується тільки те рухоме майно, яке придбане після початку нової системи декларування.

Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила у першому читанні і в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)" (реєстраційний № 3755).

Даний законопроект був повністю змінений, і в сесійній залі усно було оголошено його текст.

Проектом закону передбачено вже у 2016 році започаткувати роботу електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".