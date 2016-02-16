Журналіст опублікував правки, які фактично позбавляють сенсу закон "Про запобігання корупції"
Депутат з голосу вніс поправки в закон "Про запобігання корупції", якими фактично поховав всі очікування результатів його роботи і дійсної боротьби з корупціонерами на державних посадах.
Журналіст Денис Бігус опублікував перелік правок, які були внесені з голосу депутатом Денисенком прямо перед голосуванням за повернення електронного декларування.
Список журналіст оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, вказавши, що в переліку можуть бути дрібні неточності:
- декларування фінансових зобов'язань тепер починається з цифри або у 2 (по паперовій версії) або 3 (по версії з голосу) рази вище. Зі 100 або 150 мінімумів відповідно;
- декларування витрат підняли з 20 до 100 мінімумів;
- декларування готівки і банківських коштів підняли з 50 до 100 мінімумів;
- членів сім'ї переформулювали так, що залишилися тільки чоловіки/дружини та діти;
- в декларації більше не вказується місце фактичного проживання, тільки реєстрація;
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- можна не вказувати вартість майна, якщо воно не є джерелом доходу;
- відповідальність - з 2017 року;
- декларується тільки те рухоме майно, яке придбане після початку нової системи декларування.
Як повідомляв УНІАН, Рада ухвалила у першому читанні і в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)" (реєстраційний № 3755).
Даний законопроект був повністю змінений, і в сесійній залі усно було оголошено його текст.
Проектом закону передбачено вже у 2016 році започаткувати роботу електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції".
Отже, ось перелік поправок, які були внесені з голосу депутатом Денисенко прямо перед голосуванням за повернення електро...Опубліковано Denys Bigus16 лютого 2016 р.