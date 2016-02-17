У "Народному фронті" заявили, що "Батьківщина" давно намагається дестабілізувати ситуацію в державі

Фракція "Батьківщина" вже давно де-факто вийшла з коаліції "Європейська Україна", тому сьогоднішня заява Юлії Тимошенко і її соратників – це чергове свідчення безвідповідального популізму.

Про це йдеться у заяві "Народного фронту".

"Після скандальної відставки міністра екології Шевченка, якого в Уряд делегувала "Батьківщина", ця фракція фактично перейшла в опозицію, діючи в унісон з Опозиційним блоком. Варто нагадати, що міністра Шевченка звинуватили у зв’язках з газовим олігархом і колишнім "регіоналом" Онищенком", - заявили у партії.

Зазначається, що жоден пункт коаліційної угоди, яку депутати "Батьківщини" підписали, вони не виконували, фракція саботувала роботу коаліції "Європейська Україна".

"Протягом тривалого часу "Батьківщина" не голосує за внесені коаліцією і коаліційним Урядом законопроекти. Водночас, вони довго не наважувалася публічно заявити про те, що більше не працюють з коаліцією", - заявили депутати від "Народного фронту".

У заяві також зазначаєть, що створивши коаліцію і маючи своїх міністрів в Уряді, "Батьківщина" робила все, щоб уникнути політичної відповідальності, домогтися дострокових виборів і дестабілізувати ситуацію в країні.

"Вчора у парламенті не вдалося реалізувати цей деструктивний сценарій. Саме цим викликана сьогоднішня заява "Батьківщини" про вихід з коаліції. Це ніщо інше, як чергова спроба задовольнити свої меркантильні інтереси вже не через відставку уряду, а через політичну кризу", - повідомляється у заяві.

У "Народному фронті" також наголосили, що всі намагання популістів розхитати ситуацію в країні приречені на провал.