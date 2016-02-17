Чубаров: Окупований Крим залишили близько 35 тисяч осіб, половина з яких - кримські татари

Точна кількість людей, які залишили окупований Росією Крим, невідома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

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"Ми не знаємо точну цифру не лише стосовно кримських татар, але й всіх, хто залишив окупований Крим. Правозахисники називають цифру від 25 до 35 тисяч. Офіційно взято на облік далеко не всіх, хто залишив півострів. Взагалі-то вважається, що це 35 тисяч, і з них близько половини - кримські татари", - сказав Чубаров.

Разом з тим він додав, що Меджліс стоїть на тому, що "жоден не має покидати Крим, допоки його звідти не викинуть чи не посадять".