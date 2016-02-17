Чубаров: Окупований Крим залишили близько 35 тисяч осіб, половина з яких - кримські татари
Разом з тим він додав, що Меджліс стоїть на тому, що "жоден не має покидати Крим, допоки його звідти не викинуть чи не посадять".
Точна кількість людей, які залишили окупований Росією Крим, невідома.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.
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"Ми не знаємо точну цифру не лише стосовно кримських татар, але й всіх, хто залишив окупований Крим. Правозахисники називають цифру від 25 до 35 тисяч. Офіційно взято на облік далеко не всіх, хто залишив півострів. Взагалі-то вважається, що це 35 тисяч, і з них близько половини - кримські татари", - сказав Чубаров.
Разом з тим він додав, що Меджліс стоїть на тому, що "жоден не має покидати Крим, допоки його звідти не викинуть чи не посадять".