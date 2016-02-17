БПП не буде відкликати голоси під коаліційною угодою

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "БПП" Юрій Луценко сказав у коментарі журналістам після засідання фракції за участю президента Петра Порошенка.

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"Ми не будемо відкликати голоси під коаліційною угодою. Бо ця угода - це те, у що ми віримо і задля чого прийшли до парламенту. Але ми впевнені, що уряд Яценюка у цьому форматі не здатен її виконати", - сказав Луценко.

Він наголосив, що фракція продовжує наполягати на неможливості уряду в нинішньому складі виконувати цю проєвропейську коаліційну угоду.

"Нас питають, чи ми вийдемо з коаліції. Її немає. Ми не будемо відкликати підписи", - сказав Луценко і додав, що коаліція "розвалена бездіяльністю по ключових напрямках, яких вимагає суспільство, саме урядом Яценюка".

На переконання Луценка, відновлення коаліції - завдання для прем'єр-міністра - "цього або наступного".

"Як він має це зробити? Запропонувати парламенту новий технократичний уряд, який буде мати план щомісячних дій по виконанню коаліційної угоди з тим, щоб люди почали відчувати позитивні зрушення у своєму житті", - додав політик.