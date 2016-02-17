БПП не буде відкликати голоси під коаліційною угодою
Фракція Блоку Петра Порошенка не буде відкликати свої голоси під чинною коаліційною угодою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "БПП" Юрій Луценко сказав у коментарі журналістам після засідання фракції за участю президента Петра Порошенка.
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"Ми не будемо відкликати голоси під коаліційною угодою. Бо ця угода - це те, у що ми віримо і задля чого прийшли до парламенту. Але ми впевнені, що уряд Яценюка у цьому форматі не здатен її виконати", - сказав Луценко.
Він наголосив, що фракція продовжує наполягати на неможливості уряду в нинішньому складі виконувати цю проєвропейську коаліційну угоду.
"Нас питають, чи ми вийдемо з коаліції. Її немає. Ми не будемо відкликати підписи", - сказав Луценко і додав, що коаліція "розвалена бездіяльністю по ключових напрямках, яких вимагає суспільство, саме урядом Яценюка".
На переконання Луценка, відновлення коаліції - завдання для прем'єр-міністра - "цього або наступного".
"Як він має це зробити? Запропонувати парламенту новий технократичний уряд, який буде мати план щомісячних дій по виконанню коаліційної угоди з тим, щоб люди почали відчувати позитивні зрушення у своєму житті", - додав політик.