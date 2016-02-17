Яценюк заявив про проведення консультацій з політсилами для доформатування уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урядової наради.

“Щодо уряду, то уряд вкотре звертається - необхідно доформувати уряд. І дуже важливо, щоб наші політичні партнери вже зараз дали чіткий перелік прізвищ тих людей, які прийдуть до Кабінету міністрів з тим, щоби далі продовжувати реформи в України”, - сказав Яценюк.

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За його словами, зараз одне з найважливіших завдань - досягти політичної стабільності.

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“Тому ми очікуємо пропозицій від наших політичних партнерів. Ми проводимо політичні консультації, в тому числі з Радикальною партією Олега Ляшка, щоб переформатувати коаліцію, оновити коаліційну угоду, доформувати склад Кабміну і далі рухатися в правильному напрямку для країни, а цей напрямок - це дуже чіткі кроки по проведенню реформ”, - підкреслив Яценюк.