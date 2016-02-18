До Ради внесли два проекти про повторне голосування за відставку Кабміну Яценюка

Відповідні постанови нардепів опубліковані на сайті Ради.

Так, проект постанови №4092 про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16 лютого 2016 року за основу та в цілому проекту постанови про відповідальність Кабміну (щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету міністрів України) і новий розгляд проекту згідно із процедурою, передбаченою законом України "Про Регламент Верховної Ради України" зареєстрували депутати Добродомов, Мусій, Матківський та Антонищак.

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Інший проект постанови №4093 про скасування результатів голосування і проведення переголосування щодо прийняття резолюції недовіри Кабміну зареєстрували нардепи Сотник від "Самопомочі") та Ігор Луценко від "Батьківщини".