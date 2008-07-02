У Тимошенко готові підтримати ПР: хай переможець отримає все

Портнов: у БЮТ теж про це думали

Блок Юлії Тимошенко підтримує ідею надання 226 депутатських мандатів партії, що набрала найбільшу кількість голосів на виборах. Про це повідомив депутат Андрій Портнов. "Ми по цій позиції готові підтримати", – цитує слова нардепа Сєгодня. За словами Портнова, варіант змін до Конституції, розроблений БЮТ, також припускав таку позицію

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